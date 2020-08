Juventus heeft Andrea Pirlo aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Italiaan is de opvolger van Maurizio Sarri, die eerder op zaterdag werd ontslagen.

De oud-middenvelder tekent een contract voor twee jaar in Turijn, waar onder anderen Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo onder contract staan. Hij werd vorige week nog aangesteld als trainer van het beloftenelftal, maar maakt nu al promotie.

Juventus werd vrijdag uitgeschakeld door Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. Dat kostte Sarri al na één seizoen zijn baan, ook al leidde hij 'De Oude Dame' naar de negende landstitel op rij.

Pirlo kwam in zijn loopbaan vier jaar uit voor Juventus. In die periode speelde hij 164 officiële duels voor de club en won hij onder meer vier keer de landstitel. Ervaring als trainer heeft hij echter niet.

Dat is voor Juventus geen belemmering. "Deze keuze is gebaseerd op het geloof dat Pirlo het in zich heeft om de club te leiden, vanaf het moment dat hij voor het eerst op de bank zit", meldt Juventus in een verklaring.

Pirlo maakte al op zestienjarige leeftijd namens Brescia zijn debuut in het profvoetbal. De sierlijke middenvelder kwam daarna uit voor clubs als Internazionale en AC Milan, waarna hij bij Juventus neerstreek. Hij sloot zijn loopbaan in 2017 af bij New York City. In 2006 werd hij met Italië wereldkampioen. Pirlo kwam liefst 116 keer uit voor de 'Squadra Azzurra'.