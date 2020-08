Club Brugge is matig begonnen aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League, het hoogste niveau in België. De regerend landskampioen ging zaterdag in de eerste competitiewedstrijd verrassend met 0-1 onderuit tegen Charleroi.

Ryota Morioka kroonde zich tot matchwinner in het Jan Breydel Stadion. De Japanner onderschepte de bal twaalf minuten voor tijd, stormde op het doel af en schoot de bal in de verre hoek. Aanvoerder Ruud Vormer speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Club Brugge liet zich vorige week ook al verrassen in de Belgische bekerfinale. Toen verloor het elftal van coach Philippe Clement met 0-1 van Royal Antwerp.

Later op de dag staan er in België nog twee competitiewedstrijden op het programma. Standard Luik ontvangt Cercle Brugge en Royal Antwerp speelt thuis tegen Royal Excel Mouscron.

Waasland-Beveren vocht degradatie met succes aan

De Jupiler Pro League bestaat dit seizoen uit achttien in plaats van zestien ploegen. OH Leuven en Beerschot Wilrijk promoveerden naar het hoogste niveau, terwijl Waasland-Beveren uiteindelijk niet degradeerde.

Het vorige seizoen in België werd vanwege de coronacrisis niet afgemaakt. Er werden wel promovendi en een degradant aangewezen, waardoor Waasland-Beveren werd veroordeeld tot het tweede niveau. Die club vocht de degradatie echter met succes aan bij de rechter.

Ook KVC Westerlo nam juridische stappen, maar die club verloor de rechtszaak tegen competitieorganisator Pro League en voetbalbond KBVB. Westerlo stond bovenaan in de Eerste Klasse B (het tweede niveau) toen het seizoen in maart voortijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis en zag periodewinnaars OH Leuven en Beerschot Wilrijk er met promotie vandoor gaan.

