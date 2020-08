AZ heeft zaterdag in eigen huis tegen Lille OSC (2-1) eindelijk de eerste zege geboekt in de voorbereiding op komend seizoen. PSV begon de oefencampagne met een overwinning op bezoek bij de amateurs van SC Verl: 0-3.

AZ kwam tegen Lille, waar Sven Botman officieus debuteerde, na rust eerst nog wel op achterstand door een doelpunt van Jérémy Pied, maar trok in het laatste kwartier aan het langste eind dankzij treffers van Yukinara Sugawara en Thomas Ouwejan. Sugawara scoorde met een schitterend afstandsschot.

Tot dusver kende AZ een teleurstellende voorbereiding. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie verloor achtereenvolgens van KRC Genk (0-1), FC Utrecht (1-0) en PEC Zwolle (0-1) en vond dus tegen Lille ook nog eens pas voor het eerst het net.

Myron Boadu maakte zijn rentree bij AZ, nadat hij de eerste drie oefenwedstrijden miste door een blessure. Trainer Arne Slot kon wederom geen beroep doen op Calvin Stengs en Ron Vlaar. Zij deden nog geen enkele keer mee in de voorbereiding. Stengs ligt er voorlopig nog uit en Vlaar is zo goed als fit.

AZ speelt op 25 of 26 augustus al de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in de tweede voorronde van de Champions League. De tegenstander wordt maandag bekend bij de loting in Nyon. AZ oefent tegen die tijd nog één keer, volgende week zaterdag op eigen veld tegen AS Monaco.

Madueke geeft visitekaartje af

PSV ondervond weinig problemen met Verl, dat uitkomt in de Duitse Regionalliga West. Noni Madueke was de grote uitblinker. De achttienjarige aanvaller maakte in de eerste helft een hattrick door de 0-1, 0-2 én de 0-3 voor zijn rekening te nemen.

Roger Schmidt beleefde zodoende een geslaagd officieus debuut als trainer van PSV. De Eindhovenaren zouden vorige week voor het eerst oefenen, maar de ontmoeting met de amateurs van UNA werd op het laatste moment afgelast vanwege een positieve coronatest bij een speler van de tegenstander.

PSV is deze week op trainingskamp in het Duitse Marienfeld en oefent zondag ook nog tegen de amateurs van KFC Uerdingen 05. Mogelijk krijgt Donyell Malen dan speeltijd. Hij zit in de laatste fase van zijn herstel van een zware knieblessure en ontbrak nog tegen Verl.

Later op zaterdag oefenen nog drie andere Eredivisionisten. Ajax en RKC Waalwijk nemen het tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA en ADO Den Haag reist af naar Almere City. Het duel van Willem II met IJsselmeervogels werd geschrapt omdat een speler van de Tilburgers besmet is met COVID-19.