Juventus heeft trainer Maurizio Sarri zaterdag ontslagen, daags na de uitschakeling in de Champions League. De 61-jarige Italiaan was slechts een jaar de eindverantwoordelijke in Turijn.

Juventus strandde vrijdag al in de achtste finales van de Champions League. Er werd weliswaar in eigen huis met 2-1 gewonnen in de return tegen Olympique Lyon, maar dat was niet genoeg door de 1-0-nederlaag in februari in de heenwedstrijd in Frankrijk.

Sarri leidde Juventus naar de negende titel op rij in de Serie A, maar hij kreeg veel kritiek op het spel van zijn ploeg. Na de coronapauze leverden slechts zes van de twaalf competitieduels een zege op en werd ook de finale van de Coppa Italia tegen Napoli verloren.

Het vertrek van Sarri betekent dat Matthijs de Ligt al na een jaar een nieuwe trainer krijgt bij Juventus. De twintigjarige verdediger kwam vorig jaar voor 75 miljoen euro over van Ajax en had na een moeizame start bijna altijd een basisplaats onder Sarri.

Juventus stelde Sarri vorig jaar aan als opvolger van Massimiliano Allegri, van wie het contract - ondanks vijf landskampioenschappen en twee finaleplaatsen in de Champions League - niet werd verlengd, omdat de directie een nieuwe koers wilde varen.

Sarri was in het seizoen 2018/2019 ook slechts één seizoen de trainer van Chelsea, waarmee hij de Europa League veroverde. Hij maakte tussen 2015 en 2018 naam bij Napoli, waarmee hij in Italië veel bewondering oogstte vanwege het attractieve voetbal.