Bij Feyenoord, Willem II, ADO Den Haag en NAC Breda hebben er spelers positief getest op het coronavirus. De drie Eredivisionisten en Eerstedivisionist maken niet bekend om welke spelers het gaat.

Feyenoord meldt zaterdag op de eigen website dat de desbetreffende speler in quarantaine gaat, tijdelijk geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie en niet zal deelnemen aan de groepstrainingen.

In de aanloop naar de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op komend seizoen, zondag in De Kuip tegen Sparta Rotterdam, ondergingen alle spelers van Feyenooord een test. Daaruit kwam dus één positief geval naar voren.

Trainer Dick Advocaat veroorzaakte vorige week maandag nog wat ophef door te zeggen dat Feyenoord alleen test als iemand klachten heeft. De KNVB vertelde toen dat testen pas twee weken voor aanvang van de competitie verplicht is.

Al eerder positieve testen bij Willem II en ADO

Ook bij Willem II en ADO gaat het om één speler die positief is getest, maar bij NAC gaat het zelfs om twee spelers. Alle drie melden dat de desbetreffende persoon in quarantaine is gegaan en voorlopig buiten de selectie wordt gelaten.

Door dit nieuws werden bij Willem II en NAC wel de oefenwedstrijden afgelast die ze respectievelijk zaterdag en zondag zouden spelen tegen respectievelijk IJsselmeervogels (thuis) en FC Dordrecht (uit).

Bij Willem II en ADO Den Haag testten onlangs ook al een speler positief op het coronavirus. Ook toen gaven beide de naam niet prijs, maar volgens het Brabants Dagblad ging het bij Willem II om Elton Kabangu.

Het coronavirus waart steeds meer rond bij de profclubs in Nederland. Ook bij Ajax, (Jong) AZ, (Jong) FC Utrecht, Vitesse en PEC Zwolle werden in een eerder stadium al besmettingen geconstateerd.