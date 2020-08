Manchester City heeft zich ten koste van Real Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na de 1-2-zege in Madrid in februari, won de nummer twee van Engeland vrijdag ook het thuisduel.

Raphaël Varane werd de grote schlemiel bij de Spaanse formatie. De verdediger ging twee keer ongekend in de fout en twee keer profiteerde Manchester City dankbaar. Dat gebeurde voor rust door Raheem Sterling en na rust door Gabriel Jesus.

Karim Benzema bracht de 'Koninklijke' nog voor rust op 1-1, maar liet met name in de tweede helft enkele grote kansen op de 1-2 liggen. Trainer Zinédine Zidane verloor zo voor het eerst in een Champions League-duel met Real.

Manchester City strijdt op zaterdag 15 augustus tegen Olympique Lyon om een ticket voor de halve finale. Met Memphis Depay, die een penalty benutte, verloren de Fransen met 2-1 van Juventus, maar dat was na de 1-0-overwinning in Lyon genoeg voor een plek bij de laatste acht. Alle wedstrijden vanaf de kwartfinales worden in Lissabon gespeeld.

86 Sterling schiet Manchester City op voorsprong na grote fout Varane

Real zonder geschorste Ramos

Real moest in het Manchester stellen zonder Sergio Ramos, die geschorst was nadat hij in de eerste wedstrijd een rode kaart had gekregen. Zonder de aanvoerder maakte de defensie geen al te zekere indruk.

Al in de negende minuut leidde slordig balverlies van Varane tot de 1-0. De verdediger dacht de bal in het eigen strafschopgebied rustig rond te kunnen spelen, maar werd afgetroefd door Jesus. Die bediende Sterling, die de bal in het lege doel schoof.

Via Benzema kreeg Real na twintig minuten kans op de gelijkmaker, maar hij schoot op doelman Ederson. De Braziliaan was acht minuten later wel kansloos op een kopbal van de Fransman.

61 Benzema kopt Real naast City in Manchester

Benzema laat kansen liggen

Dat Real na rust niet de leiding nam, mocht diezelfde Benzema zichzelf aanrekenen. De spits kreeg verschillende kansen op de 1-2, waarmee hij een verlenging zou hebben afgedwongen. Steeds had hij te veel tijd nodig.

De missers van Benzema kwamen Real halverwege de tweede helft duur te staan en weer stond Varane met een blunder aan de basis van dat doelpunt. De Fransman kopte te kort terug op doelman Thibaut Courtois, waardoor Jesus kon profiteren: 1-2.

City staat daardoor voor het derde jaar op rij in de kwartfinales, al was dat ook telkens het eindstation voor de ploeg van trainer Josep Guardiola. Real Madrid sneuvelt voor het tweede jaar op rij in de achtste finales. Vorig seizoen was Ajax te sterk voor de Madrilenen.