Vitesse heeft vrijdag sc Heerenveen verslagen in een oefenduel. De Arnhemmers wonnen in het Abe Lenstra Stadion met 1-2, terwijl FC Emmen thuis met 2-5 verloor van Cambuur.

Bij Heerenveen maakte Erwin Mulder zijn officieuze rentree onder de lat, nadat hij vorige week overkwam van Swansea City. Hij speelde eerder al drie jaar voor Heerenveen. Ook nieuwelingen Joaquin Fernandez en Sieben Dewaele stonden aan de aftrap.

Vitesse stond al binnen een kwartier op 0-2. Matús Bero opende de score, waarna Thomas Buitink de voorsprong verdubbelde. De spits viel in de tweede helft nog geblesseerd uit.

Na rust wist Heerenveen de achterstand te verkleinen dankzij Chideru Ejuke, maar een gelijkspel zat er voor de thuisploeg niet meer in.

Vitesse, dat nog ongeslagen is in de voorbereiding, speelt op 15 augustus het volgende oefenduel. PSV is dan de tegenstander. Heerenveen neemt het die dag op tegen De Graafschap.

Vreugde bij Cambuur na een goal tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Mühren scoort twee keer tegen FC Emmen

FC Emmen keek vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Cambuur (2-5) halverwege al tegen een 0-2-achterstand aan door twee goals van Robert Mühren, die vorig seizoen topscorer werd van de Keuken Kampioen Divisie. Vlak na rust maakte Nikolai Laursen de 1-2 voor de Eredivisionist, maar daarna was het Cambuur dat uitliep.

Via Giovanni Korte (1-3), Michael Breij (1-4) en nogmaals Korte (1-5) werd het steeds pijnlijker voor Emmen in De Oude Meerdijk. Met zijn tweede goal bepaalde Laursen de eindstand op 2-5.

Het was voor Emmen de eerste wedstrijd in de voorbereiding. De club uit Drenthe speelt nog tegen FC Groningen, Telstar, Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Twente voordat in het weekend van 12 en 13 september het Eredivisie-seizoen begint.

Ron Jans debuteerde officieus als trainer van Twente. (Foto: Pro Shots)

Twente winte bij debuut Jans

Ook FC Twente speelde de eerste wedstrijd van de voorbereiding. Het was het debuut van trainer Ron Jans, die zijn ploeg in de Grolsch Veste met 3-1 zag winnen van de amateurs van Excelsior'31.

Julio Pleguezuelo maakte namens Twente de enige treffer in de eerste helft. In de tweede helft tikte Hakim Ezafzafi een corner binnen, waardoor de club uit Rijssen knap terugkwam tot 1-1.

Door goals van Giorgi Aburjani en Lazaros Lamprou won Twente daarna alsnog met 3-1. Lamprou speelde in het seizoen 2018/2019 nog voor Fortuna Sittard en dat is maandag de volgende tegenstander van Twente in de voorbereiding.