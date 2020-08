Feyenoord heeft de kaartverkoop voor het komende oefenduel met Sparta Rotterdam op last van de gemeente stopgezet. Er mogen geen 7.000, maar 3.000 fans aanwezig zijn en een mondkapje is verplicht, zo is vrijdag besloten. Rivaal Ajax mag volgende week publiek verwelkomen bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Utrecht.

De maatregelen voor Feyenoord-Sparta volgen op de persconferentie van premier Mark Rutte van donderdagavond, waarbij onder meer werd bekendgemaakt dat burgemeesters een verbod op de aanwezigheid van publiek in het stadion mogen opleggen.

Rutte zei daarnaast niet blij te zijn met het gedrag van een deel van de Feyenoord-fans, die onlangs bij de eerste training van de club tegen de coronaregels in hartstochtelijk zongen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam reageerde vrijdagochtend bij Rijnmond door te zeggen dat hij supporters voorlopig sowieso niet verbiedt, maar dat er wel gekeken wordt naar het maximale aantal toeschouwers.

Het aantal van 3.000 verkochte kaarten voor Feyenoord-Sparta was in de afgelopen dagen al bereikt. Alle aanwezigen, zowel de fans als het personeel, moeten bij de wedstrijd van zondag een mondkapje dragen.

Verder mag Feyenoord nog niet beginnen met de kaartverkoop voor de oefenwedstrijd tegen FC Twente van volgende week zondag. Er wordt eerst gekeken hoe het duel met Sparta verloopt.

40 Rutte: 'Hartstochtelijk zingende Feyenoord-fans tegen de regels'

Publiek welkom bij Ajax-RKC Waalwijk

Bij rivaal Ajax zijn volgende week zo'n 4.500 toeschouwers welkom bij de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA. De gemeente Amsterdam heeft vrijdag een vergunning verleend.

Het is goed nieuws voor Ajax, waar zaterdag tijdens het vriendschappelijke duel met RKC Waalwijk nog geen publiek aanwezig is. Voor die wedstrijd gaf de gemeente nog geen vergunning af.

Tegen FC Utrecht stelt Ajax, dat alle supporters oproept om zich aan de regels te houden, alleen de eerste ring van het stadion open.