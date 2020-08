Bij de oefenwedstrijd tussen sc Heerenveen en Vitesse zal vrijdag niet het Friese volkslied te horen zijn. Vanwege het coronavirus mag in de Nederlandse stadions niet gezongen worden.

In het protocol van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat onder meer dat zingen en juichen verboden is om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het zingen van het Friese volkslied voorafgaand aan thuiswedstrijden is al tientallen jaren een traditie bij Heerenveen. Zolang het coronaprotocol geldt, moet die traditie dus even terzijde geschoven worden.

In de meeste Nederlandse stadions wordt momenteel geëxperimenteerd met het toelaten van publiek. Niet overal ging dat goed, want bij de eerste training van Feyenoord zongen de supporters wel.

Heerenveen oefent in aanloop naar de start van het seizoen niet alleen thuis tegen Vitesse; ook PEC Zwolle komt naar het Abe Lenstra Stadion. Op 12 september is Willem II, eveneens in Friesland, de eerste tegenstander in de Eredivisie.