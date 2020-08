Ludovit Reis is vrijdag voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. Ook Frenkie de Jong behoort tot de 22-koppige spelersgroep die het vrijdag opneemt in de return tegen Napoli in de achtste finales van de Champions League.

De twintigjarige Reis, die vorige zomer de overstap maakte van FC Groningen naar FC Barcelona, speelde tot dusver al zijn wedstrijden in het tweede elftal van de Spaanse topclub.

Eerder deze week werd al bekend dat Reis door FC Barcelona-trainer Quique Setién was toegevoegd aan de spelerslijst voor de Champions League.

Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite ontbreken om uiteenlopende redenen in de selectie van FC Barcelona voor de ontmoeting met Napoli.

Frenkie de Jong is wel van de partij. De middenvelder kampte na de hervatting van La Liga met een kuitblessure, maar heeft nog drie competitieduels mee kunnen doen.

Barcelona en Napoli staan zaterdag vanaf 21.00 uur tegenover elkaar in Camp Nou, waar geen supporters welkom zijn door de coronamaatregelen. De heenwedstrijd in Italië eindigde in februari in 1-1.