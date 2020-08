FC Utrecht heeft vrijdag als zevende Nederlandse profclub bekendgemaakt dat er een coronabesmetting is vastgesteld. Het gaat om een speler uit de beloftenploeg van de Domstedelingen.

De speler werd donderdag getest in de aanloop naar een besloten oefenwedstrijd. Volgens FC Utrecht volgen er op korte termijn hertesten binnen de selectie en is de beloftenploeg recent niet in contact geweest met het eerste elftal.

Langzaam maar zeker melden steeds meer Eredivisionisten een besmetting binnen de club. Eerder was dat het geval bij Ajax, ADO Den Haag, (Jong) AZ, PEC Zwolle, Vitesse en Willem II.

Met uitzondering van Ajax ging het steeds om hooguit twee besmettingen. Bij de Amsterdammers kwam naar buiten dat recent liefst dertien personen binnen de club het coronavirus hebben gehad. Daarbij werd wel benadrukt dat niemand erg ziek is geweest of zelfs maar klachten heeft gehad en dat op dit moment niemand meer besmet is.

De Eredivisie-clubs bereiden zich momenteel voor op de start van het nieuwe seizoen, dat op zaterdag 12 september begint met de wedstrijden FC Utrecht-AZ, sc Heerenveen-Willem II, PEC Zwolle-Feyenoord en FC Twente-Fortuna Sittard.