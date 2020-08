FC Utrecht heeft zich vrijdag versterkt met Daniel Arzani. De 21-jarige aanvaller, zesvoudig international van Australië, komt op huurbasis over van Manchester City.

"We volgen Daniel al vanaf zijn tijd bij Melbourne City, waar hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal maakte. Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar deze transferperiode konden we eindelijk toeslaan", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Ik ben blij dat hij nu eindelijk hier in Stadion Galgenwaard staat om een krabbel onder het huurcontract te zetten. We kijken ernaar uit hem in het jubileumseizoen in het shirt van FC Utrecht te zien spelen."

Arzani werd twee jaar geleden voor 1,5 miljoen euro vastgelegd door Manchester City, dat hem direct verhuurde aan Celtic. Daar liep hij al snel een zware knieblessure op, die hem lang parten speelde.

In juni 2018 maakte Arzani op negentienjarige leeftijd zijn debuut als Australisch international. Hij kreeg die maand onder meer speeltijd in de WK-wedstrijden tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.

Arzani is de tweede nieuweling in de selectie van FC Utrecht, dat eerder Django Warmerdam van FC Groningen vastlegde. Daarnaast wordt Justin Hoogma opnieuw een seizoen gehuurd van Hoffenheim.