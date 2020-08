De KNVB heeft er begrip voor dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om het aantal supporters bij wedstrijden in het betaalde voetbal te beperken of de aanwezigheid van fans zelfs te verbieden, zoals premier Mark Rutte donderdag bij zijn persconferentie aankondigde.

"Gezondheid en veiligheid gaan boven alles. We willen uiteraard wel met zoveel mogelijk publiek voetballen, ook al gaat het nu nog om kleine aantallen", laat de KNVB vrijdag aan NU.nl weten.

"We werken daarom nu al samen met de lokale, regionale en landelijke overheden en autoriteiten, zodat hierover goede en weloverwogen beslissingen worden genomen en mensen veilig een stadion kunnen bezoeken."

Volgens het coronaprotocol dat de KNVB vorige maand presenteerde, mogen stadions bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen in september onder strikte voorwaarden voor 15 tot 35 procent gevuld zijn.

"We hebben binnen het Deltaplan meerdere protocollen opgesteld om zorgvuldig en stapsgewijs op te kunnen bouwen richting volle stadions of juist tijdelijk en eventueel lokaal weer af te kunnen schalen", aldus de KNVB.

"Hiermee hebben we de flexibiliteit gecreëerd die nodig is in het nieuwe normaal. De continuïteit van de competities komt hierdoor niet in gevaar en we kunnen waar nodig maatwerk leveren."

Voorlopig 'gewoon' publiek bij Feyenoord

Premier Rutte zei donderdag verder niet blij te zijn met de Feyenoord-fans die tegen de voorschriften in zongen bij de eerste training van hun club. Tot het verbieden van publiek zal dat op korte termijn in ieder geval niet leiden, liet de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagochtend al weten.

"Ik ben dat niet van plan. We zijn in gesprek met Feyenoord en de andere clubs over het maximale aantal toeschouwers", zei hij in gesprek met Rijnmond.

"Een totaalverbod kan altijd, maar eerst proberen we het onder goede omstandigheden te organiseren. Als dat niet lukt, kunnen we het altijd verbieden, maar dat is niet de eerste insteek."

Feyenoord speelt zondag in De Kuip de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen stadgenoot Sparta. Er zijn, zoals eerder aangekondigd, maximaal zevenduizend toeschouwers welkom.