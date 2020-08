Real Madrid-trainer Zinédine Zidane beweert dat Gareth Bale zelf heeft laten weten dat hij vrijdag niet wil spelen in de return tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League. De aanvaller is om die reden buiten de selectie voor het duel in Engeland gehouden.

"Er zijn al veel dingen over gezegd en geschreven. Wat ik met hem bespreek is privé, maar ik kan wel vertellen dat Gareth zei dat hij liever niet wil spelen. De rest is tussen hem en mij", zei Zidane donderdag op zijn persconferentie in het Etihad Stadium.

Bale komt nauwelijks meer voor in de plannen van Zidane. Hij behoorde ook al niet tot de selectie voor de laatste competitiewedstrijd en zat in de zes duels daarvoor telkens negentig minuten op de bank. Hij veroorzaakte toen de nodige ophef in Spanje door ongeïnteresseerd over te komen.

"Ik ga verder niets meer zeggen over Gareth. Ik ben niet teleurgesteld in hem. Ik respecteer zijn beslissing en dit soort dingen moeten in de kleedkamer blijven. Hij wil niet meedoen en wij focussen ons op de confrontatie met City. Die is voor ons nu het allerbelangrijkst", aldus Zidane.

420 Samenvatting Real Madrid-Manchester City (1-2)

Guardiola: 'Reken me nog lang niet rijk'

City heeft de beste papieren om zich voor de kwartfinales te plaatsen. De Engelsen wonnen de heenwedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu in februari met 1-2 (na een 1-0-achterstand), waardoor Real vrijdag minimaal twee keer moet scoren om door te kunnen gaan.

"Ik reken me nog lang niet rijk. Het is héél lang geleden dat wij Real wisten te verslaan. De wedstrijd van nu en de wedstrijd van toen zijn twee totaal verschillende wedstrijden", zei City-manager Josep Guardiola op zijn persconferentie.

"Het is heel lastig om erachter te komen hoe zij gaan spelen. Real heeft tactisch zeer veel mogelijkheden en is in staat iedereen te verrassen. Elke keer als je denkt dat je ze doorhebt, bedenkt Zinédine weer iets anders."

City-Real en Juventus-Lyon zijn vrijdag om 21.00 uur de eerste wedstrijden in de Champions League na de coronapauze. Het miljoenenbal wordt vanaf de kwartfinales in verkorte vorm afgewerkt in Lissabon, zodat de clubs niet telkens hoeven te reizen en de kans op besmettingen het kleinst is.

