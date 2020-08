Het lange seizoen van Wolverhampton Wanderers is nog altijd niet ten einde, al zit manager Nuno Espírito Santo daar niet heel erg mee. Zijn ploeg plaatste zich donderdag ten koste van Olympiacos voor de kwartfinales van de Europa League.

De 'Wolves' zijn al ruim een jaar bezig: de eerste wedstrijd van het seizoen was op 25 juli 2019, toen het Noord-Ierse Crusaders FC de tegenstander was in de voorronde van de Europa League.

"Het is geweldig om bij de laatste acht clubs te horen. Meer dan een jaar geleden speelden we hier ons Molineux Stadium tegen Crusaders en we zijn er nog steeds", aldus een trotse Nuno na de 1-0-overwinning.

"Het is een lange weg voor ons, maar het is het allemaal waard. Voetbal geeft ons mooie en slechte momenten, maar het is echt mooi om op dit niveau mee te doen. Dit willen we allemaal."

Uiteraard werd in het Molineux Stadium zonder toeschouwers gespeeld. (Foto: Pro Shots)

'Onze vakantie moet nog even wachten'

Het gebeurt niet vaak dat Wolverhampton Wanderers de kwartfinales van een Europees toernooi haalt. De laatste keer was in 1972, toen de Engelse club zelfs tot de finale van de UEFA Cup kwam.

Er was Nuno veel aan gelegen om de laatste acht te halen. "Voorafgaand aan onze wedstrijd tegen Olympiacos zei ik tegen mijn spelers: 'Onze vakantie moet nog even wachten. Die komt er echt wel, maar niet nu'. Ze mogen trots zijn."

De selectie van Wolverhampton reist nu naar Duitsland, waar het Europa League-seizoen wordt afgemaakt. In de strijd om een plek in de halve finales wacht Sevilla, de toernooiwinnaar van 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016.