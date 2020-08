Memphis Depay verbaasde menigeen met zijn razendsnelle rentree na een zware knieblessure. De aanvaller jaagt nu met Olympique Lyon op succes in de Champions League. "Hij heeft duidelijk tijd nodig om er weer lekker in te komen."

Op 15 december slaat het noodlot toe bij Memphis. Hij scheurt in de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes zijn kruisband. Einde seizoen, maar aangezien voor zijn blessure de hersteltijd zes tot negen maanden bedraagt, hoogstwaarschijnlijk ook een streep door het EK van komende zomer.

Memphis denkt daar echter anders over. Hij is vastberaden om het EK te halen en kent een voortvarende start van zijn revalidatie. Zestien dagen na zijn operatie deelt hij op zijn social media-kanalen al beelden waarop te zien is dat hij fanatieke oefeningen doet in de sportschool. Een maand later is hij al aan de slag met de bal.

"In Frankrijk vroeg iedereen zich af of het niet allemaal te snel ging, ook mensen binnen Lyon. Maar daar trok hij zich niets van aan, hij wilde alles op zijn eigen manier doen. En we kunnen wel stellen dat dat het beste is geweest", zegt journalist Antoine Boulard, die Lyon volgt namens het toonaangevende France Football.

Memphis Depay grijpt naar zijn pijnlijke knie in de wedstrijd tegen Stade Rennes. (Foto: Pro Shots)

'Je voelde het respect van Neymar voor Memphis'

Memphis lijkt tegen alle verwachtingen in het EK te halen, ware het niet dat het toernooi in maart met een jaar wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Hij ziet daarmee het grote doel van zijn revalidatie verdwijnen, maar krijgt ook meer tijd om zich op te laden voor de belangrijke confrontaties met Lyon.

"Bij Memphis stond alles in het teken van het EK. Hij wilde niets liever dan deze zomer belangrijk zijn voor het Nederlands elftal. Hij was ervan overtuigd dat dat hem lukte. Ik sprak hem onlangs voor een uitgebreid interview en ik merkte aan alles dat hij enorm zelfverzekerd is", aldus Boulard.

Memphis maakt begin juli zijn officieuze rentree bij Lyon en luistert die op met vier doelpunten in een oefenduel met de amateurs van Port Valais. Hij keert aan het einde van die maand echt terug in de na strafschoppen verloren finale van de Coupe de la Ligue tegen Paris Saint-Germain.

"Helaas kon Memphis niet zijn stempel drukken tegen PSG. Hij speelde zeker niet slecht, maar hij heeft duidelijk tijd nodig om er weer lekker in te komen. Het onderonsje dat hij met Neymar had was wel mooi, je voelde het respect dat de sterspeler van PSG voor Memphis heeft", vertelt Boulard.

Memphis Depay dolt met Neymar. (Foto: Pro Shots)

'Door hem stijgen de verwachtingen van de fans'

Voor Memphis wacht alleen nog de Champions League om nog wat van het seizoen te maken met Lyon. De Fransen, die moeten vrezen dat ze voor het eerst sinds 1996 naast Europees voetbal grijpen, verdedigen vrijdag in de return in de achtste finales een 0-1-voorsprong op bezoek bij Juventus.

"Het gaat wat te ver om te stellen dat alle hoop op Memphis is gericht, want zonder hem wonnen ze dus thuis van Juventus. Maar hij is wel gigantisch belangrijk voor dit Lyon en door zijn aanwezigheid zijn ook meteen de verwachtingen van de fans gestegen. Die druk rust op zijn schouders", besluit Boulard.

Juventus-Lyon en Manchester City-Real Madrid zijn vrijdag om 21.00 uur de eerste wedstrijden in de Champions League na de coronapauze. Het miljoenenbal wordt vanaf de kwartfinales in verkorte vorm afgewerkt in Lissabon, zodat de clubs niet telkens hoeven te reizen en zo de kans op besmettingen het laagst is.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League