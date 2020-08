Trainer Peter Bosz heeft zich met Bayer Leverkusen probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Na de 1-3-zege voor de coronastop bij Rangers FC werd de return donderdag in Leverkusen met 1-0 gewonnen. Ook Sevilla gaat verder na een 2-0-overwinning op AS Roma.

Maandag strijdt Leverkusen met Internazionale om een plek bij de laatste vier. Evenals alle andere confrontaties in de kwartfinales en ook die in halve finales gaat het om slechts een duel op neutraal terrein in Duitsland. De finale van de Europa League is vrijdag 21 augustus in Keulen.

Daley Sinkgraven had tegen Rangers een basisplaats bij Leverkusen en maakte de negentig minuten vol als linksback. De enige treffer van de wedstrijd in een lege BayArena werd zes minuten na rust gemaakt door Moussa Diaby.

Sevilla tegen AS Roma werd beslist over een duel op neutraal terrein in Duisburg, omdat de heenwedstrijd in maart in Spanje werd afgelast vanwege het coronavirus. Voor rust leidde Sevilla, dat de Europa League in 2014, 2015 en 2016 won, al met 2-0 door treffers van Sergio Reguilón en Youssef En Nesyri, die de voorkeur kreeg boven Luuk de Jong.

De Nederlandse spits mocht in de 93e minuut invallen en kreeg drie minuten later een duw met de elleboog van Roma-verdediger Gianluca Mancini. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf de Italiaan daarop de rode kaart. Justin Kluivert kreeg geen speeltijd bij Roma.

De spelers van AS Roma beklagen zich bij arbiter Björn Kuipers. (Foto: Pro Shots)

Nog twee duels aan de gang

In de kwartfinales stuit Sevilla op de winnaar van het tweeluik tussen Olympiacos en Wolverhampton Wanderers. Na 1-1 in maart in Griekenland is de return in Engeland donderdagavond om 21.00 uur begonnen.

Ook bij FC Basel tegen Eintracht Frankfurt is om 21.00 uur afgetrapt in het Sankt Jakob Park. De Zwitserse club won de heenwedstrijd met 0-3.

Woensdag plaatsten naast Internazionale ook Manchester United, FC Kopenhagen en Shakhtar Donetsk zich voor de kwartfinales.

Programma kwartfinales EL Maandag: Manchester United-FC Kopenhagen

Maandag: Internazionale-Bayer Leverkusen

Dinsdag: Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt/FC Basel

Dinsdag: Sevila-Wolverhampton Wanders/Olympiacos

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.