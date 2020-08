Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om het aantal supporters bij wedstrijden van clubs uit het betaald voetbal flink te beperken of de aanwezigheid van fans helemaal te verbieden. Het besluit van het kabinet is een reactie op de volgens premier Mark Rutte "gevaarlijke opmars" van het coronavirus in Nederland.

Volgens het coronaprotocol dat voetbalbond KNVB vorige maand opstelde, mogen stadions in september bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen voor 15 tot 35 procent gevuld worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met regels als 1,5 meter afstand houden. Bovendien mag er niet gezongen of gejuicht worden.

De afgelopen weken werden er al een aantal oefenduels gespeeld met fans op de tribune. Zo zaten er zaterdag ongeveer 2.500 supporters in het stadion van FC Groningen bij de vriendschappelijke wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Woensdag werden er bij een open training van Feyenoord in De Kuip zo'n 1.800 fans toegelaten. Bij opkomst van de spelers werd er flink gezongen door de supporters.

"Dat is geheel tegen de regels in", benadrukte Rutte donderdag op een persconferentie. "Als kabinet kunnen we ons voorstellen dat de burgemeester van Rotterdam gezien de toename van het aantal besmettingen in de stad het aantal fans drastisch gaat beperken of supporters in het stadion helemaal gaat verbieden."

De premier wil voorlopig vooral lokaal en regionaal maatwerk in de strijd tegen het coronavirus, ook voor de regels bij voetbalwedstrijden. "Maar als de cijfers daar aanleiding toe geven, kunnen ze eventueel ook voor heel Nederland gelden."