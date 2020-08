De clubs uit de Premier League gaan komend seizoen niet gebruikmaken van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen tijdens een wedstrijd. Zij zijn van plan om dat maximaal drie keer per duel te doen, zoals de afgelopen jaren al het geval was.

De twintig clubs op het hoogste niveau in het Engelse voetbal hebben dat donderdag besloten in een stemming. De Premier League zelf doet geen mededelingen over wie voor en tegen stemde, maar volgens verschillende media waren elf ploegen geen voorstander van het vijf keer wisselen, omdat ze vinden dat de topclubs dan in het voordeel zijn.

De internationale spelregelcommissie IFAB voerde enkele maanden geleden de regelwijziging door om spelers te ontlasten na de hervatting van het door de coronacrisis onderbroken seizoen. Aangezien veel competities deze zomer maar kort stilliggen en spelers weinig hersteltijd hebben, koos de IFAB er eerder deze maand voor om de vijf wissels in stand te houden.

De nationale bonden mogen zelf beslissen of ze akkoord gaan met de regelwijziging. Veel competities, waaronder de Eredivisie, volgen de lijn van de IFAB en laten de clubs dus maximaal vijf keer wisselen per wedstrijd, maar de Premier League ziet er dus vanaf en houdt het bij maximaal drie wissels per duel.

Naast het aantal wissels stemden de clubs uit de Premier League donderdag ook over het uitbreiden van de wedstrijdselecties, maar ook dat voorstel haalde geen meerderheid en werd dus afgeschoten. Daardoor zitten er komend seizoen geen negen, maar de gebruikelijke zeven wisselspelers op de bank.

De nieuwe jaargang in de Premier League gaat net als de Eredivisie op 12 september van start, anderhalve maand na de laatste speelronde van het afgelopen seizoen. Daarin veroverde het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voor het eerst sinds 1990 de landstitel.