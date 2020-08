De plannen van FC Barcelona voor uitbreiding van stadion Camp Nou hebben opnieuw vertraging opgelopen. De verbouwing is op zijn vroegst in 2025 klaar, zo maakte financieel directeur Jordi Moix donderdag bekend.

Plannen voor uitbreiding van werden in 2014 al goedgekeurd, waarna twee jaar later uit 26 opties het winnende ontwerp van de Japanse designer Nikken Sekkei werd gekozen.

De werkzaamheden - het uitbreiden van de capaciteit van 99.000 naar 105.000 en het toevoegen van een dak - hadden in 2017 moeten beginnen en volgend jaar klaar moeten zijn, maar zijn vanwege de politieke situatie in Barcelona nooit gestart.

"Als de financiering voor dit seizoen rondkomt en de werkzaamheden volgend jaar zomer beginnen, zal het stadion in 2025 klaar zijn. Helaas is dat vrij laat", zegt Moix in een interview met La Vanguardia.

'Pandemie zal geen dertig jaar duren'

Volgens Moix, die de vertraging ook aan de coronacrisis wijt, is de lening die Barcelona voor de verbouwing afsloot bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs in ieder geval niet in gevaar.

"De lening heeft een looptijd van dertig jaar. De pandemie zal geen dertig jaar duren, al merken we er nu al wel de impact van. Onze inkomsten zijn met 20 procent gedaald en we zullen verlies gaan draaien."

Barcelona eindigde afgelopen seizoen als tweede in La Liga. De club van onder anderen Lionel Messi en Frenkie de Jong verspeelde de koppositie na de corona-onderbreking aan rivaal Real Madrid.