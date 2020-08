Deyovaisio Zeefuik heeft zijn transfer van FC Groningen naar Hertha BSC te pakken. De clubs zijn het donderdag na lange onderhandelingen eens geworden over een overgang van de 22-jarige rechtsback.

Naar verluidt ontvangt Groningen 4 miljoen euro voor Zeefuik, die een meerjarig contract tekent. Het wekenlange gesteggel tussen beide clubs leidde tot frustratie bij de oud-Ajacied.

"We hadden 'Deyo' het liefst behouden, maar hij had de wens en ambitie een volgende stap in zijn carrière te zetten, waardoor het niet lukte zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen. Dat hebben wij gerespecteerd", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van FC Groningen.

"Hij heeft het afgelopen seizoen ook laten zien toe te zijn aan een nieuwe stap. We zijn er trots op dat we opnieuw een speler rechtstreeks kunnen afleveren aan een grote Europese competitie als de Bundesliga en een grote club als Hertha BSC."

Zeefuik doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar brak er niet door in het eerste elftal. De afgelopen 2,5 jaar kwam hij uit voor FC Groningen, waar hij basisspeler was. Bij Hertha treft hij onder anderen landgenoten Karim Rekik en Daishawn Redan.

Na Mike te Wierik en Django Warmerdam is Zeefuik de derde speler die deze zomer door FC Groningen van de hand wordt gedaan. Daar staat de komst van Arjen Robben, Wessel Dammers en Damil Dankerlui tegenover.