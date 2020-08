Alexis Sánchez maakt de overstap van Manchester United naar Internazionale. De 31-jarige aanvaller is donderdag transfervrij vastgelegd door de club waarvoor hij dit seizoen al op huurbasis speelde.

Sánchez speelde in Italië eerder voor Udinese en kwam vervolgens uit voor FC Barcelona, Arsenal en United. Zijn tijd in Manchester werd een teleurstelling: in 45 wedstrijden kwam de Chileen tot vijf doelpunten.

Bij Inter, waar hij tot medio 2023 tekent, was Sánchez dit seizoen basisspeler onder trainer Antonio Conte. De aanvaller kwam dertig keer in actie namens de nummer twee van de Serie A en zorgde voor vier doelpunten en tien assists.

Het ambitieuze Inter, dat in 2010 voor het laatst kampioen werd en in dat jaar ook de Champions League won, legde eerder onder anderen verdediger Achraf Hakimi (Real Madrid) en middenvelder Nicolò Barella (Cagliari) vast, voor in totaal 65 miljoen euro.

Bij United is het op het vertrek van Sánchez na nog rustig op transfergebied, al zijn de 'Red Devils' volgens Engelse media druk bezig om Jadon Sancho van Borussia Dortmund aan te trekken.