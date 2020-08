Gregory van der Wiel traint mee bij RKC Waalwijk. De oud-speler van onder meer Ajax en het Nederlands elftal heeft als doel om een contract af te dwingen bij de Eredivisionist.

De 32-jarige Van der Wiel stond voor het laatst onder contract bij Toronto FC, waar hij in maart 2019 vertrok. Sindsdien zit de rechtsback zonder club. "Maar het hoofdstuk betaald voetbal heb ik nooit afgesloten", zegt hij donderdag op de site van RKC.

"Ik ben nog steeds verliefd op het spelletje en wil graag weer dagelijks op professioneel niveau met de bal bezig zijn en met teamgenoten op het veld staan. De motivatie om het maximale eruit te halen is groot, ik heb er zin in."

Van der Wiel hoopt dat zijn periode bij RKC uitmondt in een contract. "De prettige gesprekken met Fred Grim en Mo Allach en het goede gevoel bij de club hebben mij doen besluiten bij RKC aan te sluiten. De komende periode zal uitwijzen wat dit mij en RKC gaat brengen."

Gregory van der Wiel speelde de meeste wedstrijden uit zijn carrière voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Van der Wiel kende beste jaren bij Ajax en PSG

Van der Wiel maakte deel uit van de jeugdopleiding van Haarlem en Ajax en debuteerde in maart 2007 in het eerste elftal van de Amsterdammers. Hij werd twee keer kampioen met de club en maakte in 2012 een toptransfer naar Paris Saint-Germain.

In Parijs veroverde Van der Wiel onder meer vier landstitels. Sinds 2016 speelde hij nog kort voor Fenerbahçe, Cagliari en Toronto. Namens Oranje kwam hij tot 46 interlands en speelde hij onder meer in de verloren WK-finale van 2010.

Uit de Oranje-ploeg die de finale van Spanje verloor, is Van der Wiel niet de eerste die dit jaar zijn gezicht laat zien op de Nederlandse velden. Arjen Robben maakt dit seizoen zijn comeback bij FC Groningen, Maarten Stekelenburg keerde terug bij Ajax en Wesley Sneijder denkt erover na om voor FC Utrecht te gaan spelen.

RKC, dat vorig seizoen laatste werd in de Eredivisie maar dankzij het besluit van de KNVB niet degradeerde, versterkte zich tot dusver met keeper Kostas Lamprou, verdediger Thierry Lutonda en aanvaller James Efmorfidis.

Gregory van der Wiel in actie tijdens de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)