Heracles Almelo heeft zich donderdag versterkt met de 22-jarige Amerikaanse aanvaller Luca de la Torre van Fulham. sc Heerenveen trok de 21-jarige verdediger Joaquin Fernandez van Atletico River Plate aan.

De la Torre, die ook in het bezit is van een Spaans paspoort, beschikte over een aflopend contract bij Fulham en maakt dus transfervrij de overstap naar Heracles. Hij tekent een verbintenis voor twee jaar met een optie voor nog een extra seizoen in Erve Asito.

De vleugelspeler kwam in 2013 in de jeugdopleiding van Fulham terecht, maar werd nooit een vaste waarde in het eerste elftal. Hij speelde afgelopen seizoen vijf duels en ontbrak in de selectie voor de finale van de play-offs tegen Brentford (2-1), waarin promotie naar de Premier League werd veiliggesteld.

"Heracles speelt graag attractief voetbal. Dat past denk ik goed bij mijn technische stijl van spelen. Daarover heb ik ook goede gesprekken gevoerd met onder anderen trainer Frank Wormuth. Daar sprak vertrouwen uit. Ik kan niet wachten om te laten zien wat ik in huis heb", zegt De la Torre op de website van Heracles.

De la Torre is de zesde aanwinst van Heracles in deze transferperiode. De Overijsselaars legden eerder Delano Burgzorg (Spezia, was al gehuurd), Rai Vloet (Excelsior), Noah Fadiga (Club Brugge), Sinan Bakis (FC Flyeralarm Admira) en Marco Rente (Borussia Dortmund) vast.

Fernandez eveneens transfervrij naar Heerenveen

Fernandez, die ook beschikt over een Italiaans paspoort, verruilt eveneens Atletico River Plate transfervrij voor Heerenveen. Hij zet zijn handtekening onder een verbintenis voor drie jaar in het Abe Lenstra Stadion.

De centrale verdediger was zijn hele loopbaan actief bij Atletico River Plate. Hij was dit seizoen, dat net is begonnen, een basisspeler. Hij droeg tot dusver ook drie keer het shirt van Uruguay onder 20.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een linker centrale verdediger. Via ons netwerk zijn we bij Joaquin terechtgekomen. Hij is een sterke en voetballende verdediger die over de juiste agressie beschikt. We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft om bij ons zijn Europese avontuur aan te gaan", aldus technisch manager Gerry Hamstra op de website van Heerenveen.

Fernandez is de derde nieuweling bij Heerenveen in deze transferperiode. De Friezen verzekerden zich eerder van de diensten van Sieben Dewaele (Anderlecht, wordt gehuurd) en Erwin Mulder (Swansea City).

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.