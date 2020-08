Xavi Simons heeft woensdagavond zijn officieuze debuut voor Paris Saint-Germain gemaakt. De zeventienjarige Nederlandse middenvelder viel in tijdens een met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen FC Sochaux.

Simons, de zoon van voormalig profvoetballer Regillio Simons, kwam in de 69e minuut in het veld voor Julian Draxler. De jongste op het veld was hij niet, want er vielen ook twee vijftienjarigen in bij PSG.

Vorig jaar zomer besloot Simons de jeugdopleiding van FC Barcelona, waar hij als een van de grootste talenten werd beschouwd, na negen jaar te verruilen voor die van PSG. Hij tekende een contract tot de zomer van 2022.

Simons doorliep verschillende jeugdelftallen van Oranje. Vorig jaar kwam de geboren Amsterdammer tot zes wedstrijden namens Nederland onder 17, waarin hij drie keer scoorde en een assist gaf.

PSG, dat tegen Sochaux tien keer wisselde en ook Nederlander Mitchel Bakker speeltijd gaf, won het oefenduel door een vroeg doelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting. Sterren als Neymar en de geblesseerde Kylian Mbappé ontbraken.

Xavi Simons aan de bal namens Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)