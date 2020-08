AS Roma wordt een van de rijkste clubs op aarde. De Italiaanse topclub is donderdag voor een bedrag van 591 miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Friedkin Group.

The Friedkin Group was al maanden in onderhandeling met Roma en krijgt 83,3 procent van de aandelen in bezit. De overgang wordt naar verwachting eind augustus afgerond.

"We zijn blij dat we de benodigde stappen hebben gezet om onderdeel te worden van deze iconische stad en club. We kunnen niet wachten om de aankoop af te ronden en onderdeel te zijn van de AS Roma-familie", aldus Dan Friedkin, voorzitter van het Amerikaanse bedrijf.

In 2012 werd Roma al gekocht door een groep Amerikaanse investeerders onder leiding van James Pallotta, die sindsdien voorzitter is. Tot prijzen heeft die overname echter niet geleid.

Roma doet al jaren mee in de Italiaanse en internationale top, maar de laatste trofee dateert van twaalf jaar geleden. Destijds werd de Coppa Italia gewonnen. De laatste van drie landstitels werd in 2001 gepakt.

Afgelopen seizoen eindigde Roma achter Juventus, Internazionale, Atalanta en stadgenoot Lazio op de vijfde plek in de Serie A. Het betekent dat de club van oud-Ajacied Justin Kluivert volgend seizoen in de Europa League uitkomt.