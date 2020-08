Internazionale en Manchester United hebben woensdag de kwartfinales van de Europa League bereikt. De Italianen versloegen Getafe met 2-0 in het Duitse Gelsenkirchen, terwijl United na de 0-5-uitzege ook thuis wist te winnen van LASK: 2-1.

Internazionale, met Stefan de Vrij in de basis, en Getafe vochten kwalificatie voor de kwartfinales uit over één duel, want vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om een heen- en terugwedstrijd te spelen.

De formatie uit Milaan kwam na een goed half uur spelen op voorsprong via Romelu Lukaku. De Belg nam een lange pass van Alessandro Bastoni fraai aan een schoot de bal hard in de rechterhoek.

Getafe, dat in de vorige ronde Ajax uitschakelde, kreeg een kwartier voor tijd de kans op de gelijkmaker. Na hands van Diego Godín mocht Jorge Molina aanleggen vanaf 11 meter, maar de Spanjaard schoot naast. Christian Eriksen besliste het duel in de 83e minuut, nadat de Getafe-verdediging een voorzet niet goed wist weg te werken.

Manchester United won de Europa League in 2017. (Foto: Getty Images)

Ook Manchester United bekert verder

Manchester United kon een ticket voor de achtste finales na het heenduel met LASK al niet meer ontgaan. LASK kwam op Old Trafford nog wel op voorsprong door een fraaie uithaal van verdediger Philipp Wiesinger, maar de Engelsen wonnen het duel alsnog door treffers van Jesse Lingard en Anthony Martial.

Bij United had Timothy Fosu-Mensah een basisplaats. De rechtsback werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald. Tahith Chong begon op de bank, maar de aanvaller viel in de 72e minuut in.

Eerder op de avond plaatsten FC Kopenhagen en Shakhtar Donetsk zich al voor de laatste acht door respectievelijk het Istanbul Basaksehir van Eljero Elia en het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst uit te schakelen.

Donderdag worden de andere achtste finales afgewerkt. Dat zijn Bayer Leverkusen-Rangers FC, FC Basel-Eintracht Frankfurt, Wolverhampton Wanderers-Olympiacos en Sevilla-AS Roma, dat net als Inter-Getafe over één duel wordt gespeeld in Gelsenkirchen.

Resterende achtstefinaleduels EL Sevilla-AS Roma (heenwedstrijd afgelast)

Bayer Leverkusen-Rangers FC (3-1)

FC Basel-Eintracht Frankfurt (3-0)

Wolverhampton Wanderers-Olympiacos (1-1)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League