AZ kent tot dusver een matige voorbereiding op komend seizoen. De Alkmaarders verloren op het trainingskamp in Epe tegen PEC Zwolle ook de derde oefenwedstrijd met 0-1.

Zian Flemming kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller van PEC, die afgelopen seizoen nog werd verhuurd aan NEC, zorgde in de 68e minuut voor het enige doelpunt van het duel dat werd gehouden achter gesloten deuren.

AZ kan al de hele voorbereiding niet over de sterkste selectie beschikken. Sterspelers Calvin Stengs en Myron Boadu deden nog geen enkele keer mee en datzelfde geldt voor Ron Vlaar. Stengs ligt er voorlopig nog uit, maar Boadu en Vlaar zijn bijna fit.

De ploeg van trainer Arne Slot ging in de twee voorgaande oefenwedstrijd ook al met minieme cijfers onderuit, tegen achtereenvolgens KRC Genk (0-1) en FC Utrecht (1-0), en wacht dus nog op het eerste doelpunt.

AZ speelt op 25 of 26 augustus al de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in de tweede voorronde van de Champions League. De tegenstander is maandag bekend bij de loting in Nyon. AZ moet drie voorrondes overleven voor de groepsfase.

In aanloop naar de tweede voorronde van de Champions League komt AZ nog minimaal twee keer in actie. Er wordt op 8 augustus in het eigen AFAS Stadion geoefend tegen Lille OSC en op 15 augustus eveneens in het eigen onderkomen tegen AS Monaco.

Yuta Nakayama aan de bal namens PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)