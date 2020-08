FC Kopenhagen en Shakhtar Donetsk hebben zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Denen en Oekraïners schakelden in de achtste finales respectievelijk Istanbul Basaksehir en VfL Wolfsburg uit.

Kopenhagen won tegen Basaksehir de return in eigen huis met 3-0, nadat de heenwedstrijd in maart nog met 1-0 was verloren. Shakhtar versloeg Wolfsburg in de return op eigen veld ook met 3-0 en was ook al de sterkste in de heenwedstrijd (1-2).

De exit van Basaksehir betekent goed nieuws voor de Nederlandse coëfficiënt. De kampioen van het komende seizoen in de Eredivisie plaatst zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

De Europa League wordt vanaf woensdag hervat. De returns van de achtste finales worden nog gespeeld in het stadion van de thuisclub, maar het restant van het toernooi wordt afgewerkt in vier Duitse steden.

Elia en Weghorst komen in actie

Kopenhagen kwam tegen Basaksehir, waar Eljero Elia inviel, al heel snel op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Jonas Wind en liep vlak na rust uit naar 3-0 dankzij treffers van opnieuw Wind (strafschop) en Rasmus Falk.

Shakhtar liet tegen Wolfsburg, waar Wout Weghorst in de basis stond, aanvankelijk legio kansen onbenut, maar scoorde in de laatste paar minuten liefst drie keer via Junior Moraes, Manor Solomon en wederom Moraes.

Zowel Shakhtar als Wolfsburg beëindigde het duel met tien man. Davit Khocholava ontving namens Shakhtar halverwege de tweede helft eerst een directe rode kaart en niet veel later was het de beurt aan John Brooks van Wolfsburg (twee keer geel).

