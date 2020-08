Arsenal heeft woensdag vanwege de invloed van de coronacrisis besloten om 55 medewerkers binnen de club weg te sturen. De Londense club blijft desondanks wel investeren in de selectie en zoeken naar versterkingen voor volgend seizoen.

"We moeten actie ondernemen om te voorkomen dat de club aan deze crisis ten onder gaat", meldt Arsenal in een verklaring. "Wat dat betreft wijken we niet af van andere verenigingen of bedrijven. Het zijn zware tijden. Ons doel is op een verantwoorde wijze door de crisis heen te komen, zodat we straks op een solide basis alles weer kunnen opbouwen."

Volgens Raul Sanllehi, hoofd voetbalzaken van 'The Gunners', en algemeen directeur Vinai Venkatesham is de belangrijkste reden voor de ontslagen dat de club wil blijven investeren in het eerste elftal. "Deze stappen hebben de impact van de pandemie op de club verminderd en hebben ervoor gezorgd dat we door kunnen gaan met investeren in het elftal. Dat blijft een topprioriteit."

Arsenal zou er naar verluidt alles aan doen om Pierre-Emerick Aubameyang vast te houden. De spits heeft nog een contract voor een jaar in het Emirates Stadium. Volgens Engelse media wil de Londense club hem een driejarig contract aanbieden tegen een salaris van 277.000 euro per week.

Spelers leverden eerder nog salaris in

Bovendien hoopt trainer Mikel Arteta nog wat spelers aan zijn selectie toe te kunnen voegen. "Deze voorgestelde ontslagen moeten ervoor zorgen dat deze geweldige club vooruit kan blijven gaan en dat we de juiste organisatie creëren voor een wereld na het coronavirus", meldt Arsenal. "En we moeten er zeker van zijn dat we straks de mogelijkheid hebben om weer te kunnen meedoen in de top van Engeland en Europa."

Arsenal veroverde afgelopen weekend de FA Cup en verzekerde zich zo toch nog van een ticket voor de Europa League. In de Premier League kwam de ploeg van Arteta afgelopen seizoen niet verder dan de achtste plaats.

Eerder voerde Arsenal al forse bezuinigingen door binnen de club vanwege de coronacrisis. Daarbij leverden de spelers, technische staf en directie een deel van hun salaris in.

