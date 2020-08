Kai Havertz wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar Chelsea, maar volgens Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz is zijn sterspeler alleen maar bezig met zijn huidige club. De 21-jarige Duitser zal donderdag dan ook in de basis staan bij het Europa League-duel met Rangers FC.

"Kai speelt en is 100 procent gefocust op Bayer en deze wedstrijd", zei Bosz woensdag op zijn persconferentie.

De Nederlandse coach zei vorige week in een interview met het Duitse persbureau DPA dat hij al weet welke beslissing Havertz genomen heeft over zijn toekomst, maar dat het aan de spelmaker zelf is om die naar buiten te brengen.

De zevenvoudig Duits international, dit seizoen goed voor zeventien goals en negen assists in 43 officiële duels voor Bayer, zou volgens verschillende media voor zo'n 100 miljoen euro overstappen naar Chelsea.

'We staan nog niet in de kwartfinales'

Bosz hoopt dat Havertz eerst nog een belangrijke rol kan spelen in de eindfase van de Europa League. De nummer vijf van de Bundesliga, die sinds de bekerfinale op 4 juli (2-4-nederlaag tegen Bayern München) geen wedstrijd meer heeft gespeeld, verdedigt donderdagavond in de uitgestelde return van de achtste finale tegen Rangers een 3-1-voorsprong. Het heenduel in Schotland was op 12 maart.

Bosz waarschuwde zijn ploeg woensdag vanwege de goede uitgangspositie voor onderschatting. "Als iemand uit mijn team zegt dat we er al zijn, krijgt hij problemen met mij", zei de 56-jarige trainer. "We staan nog niet in de kwartfinales. Ik ga dan ook geen spelers sparen."

Bosz moet het tegen Rangers stellen zonder de geblesseerde Karim Bellarabi en Paulinho, de geschorste Kerem Demirbay en Mitchell Weiser en zonder Nadiem Amiri, die uit voorzorg in quarantaine zit omdat hij contact heeft gehad met iemand die positief is getest op het coronavirus. Het duel begint donderdag om 18.55 uur.

Resterende achtstefinaleduels EL Woensdag: FC Kopenhagen-Istanbul Başakşehir (0-1)

Woensdag: Shakhtar Donetsk-VfL Wolfsburg (2-1)

Woensdag: Manchester United-LASK (5-0)

Woensdag: Internazionale-Getafe (heenwedstrijd afgelast)

Donderdag: Sevilla-AS Roma (heenwedstrijd afgelast)

Donderdag: Bayer Leverkusen-Rangers FC (3-1)

Donderdag: FC Basel-Eintracht Frankfurt (3-0)

Donderdag: Wolverhampton Wanderers-Olympiacos (1-1)

