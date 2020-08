Mike van der Hoorn heeft zijn laatste wedstrijd voor Swansea City gespeeld. De verdediger vertrekt na vier jaar transfervrij bij de club uit het Championship, die er dit seizoen niet in slaagde promotie naar de Premier League af te dwingen.

De 27-jarige Van der Hoorn maakte in de zomer van 2016 de overstap van Ajax naar Swansea en speelde sindsdien 125 officiële duels voor de club uit Wales. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij drie assists. In het seizoen 2018/2019 droeg Van der Hoorn zelfs de aanvoerdersband.

Ook aan het begin van dit seizoen had Van der Hoorn een basisplek bij Swansea, maar door een knieblessure miste hij veel wedstrijden dit kalenderjaar. De oud-Ajacied maakte in juli zijn rentree en deed nog mee in de halve finales van de play-offs tegen Brentford, dat over twee duels te sterk bleek.

"Swansea zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben", zegt Van der Hoorn woensdag op de site van de Championship-club. "Dit was mijn eerste buitenlandse avontuur. Toen ik hier arriveerde, zeiden mensen tegen me dat dit een speciale plek is en dat kan ik alleen maar beamen."

Het is nog niet bekend waar Van der Hoorn zijn carrière voortzet. De verdediger begon zijn loopbaan in 2011 bij FC Utrecht, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In 2013 koos hij voor een transfer naar Ajax. Na drie teleurstellende jaren in Amsterdam verkaste Van der Hoorn naar Swansea.