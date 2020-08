De teleurstelling bij Brentford is vanzelfsprekend groot na het mislopen van een historische promotie naar de Premier League, maar coach Thomas Frank benadrukt dat de weg naar de play-offs al bewonderenswaardig was. Hij weigert ook om doelman David Raya af te vallen na zijn dure blunder tegen Fulham (1-2).

De Spanjaard stond in de verlenging ver in zijn strafschopgebied bij een vrije trap van Fulham-verdediger Joe Bryan, die dat ook opmerkte. Hij gaf geen voorzet, maar schoot in één keer op doel en verschalkte de verraste Raya. Bryan zorgde later in de verlenging ook voor de 0-2 en daarmee de beslissing op Wembley.

"Ik zal David nooit ergens de schuld van geven", zei coach Frank bij Sky Sports, waar hij zijn bekritiseerde keeper verdedigde. "Hij is dit seizoen een fantastische doelman voor ons geweest en daarmee een van de redenen dat wij de op een na beste verdediging van het Championship hadden."

"Natuurlijk is het zwaar als je zo'n finale verliest na een wedstrijd die alle kanten op kon. Maar we zijn afgelopen seizoen van een middenmoter tot de op twee na beste club van het Championship uitgegroeid. Het was in meerdere opzichten een topseizoen en daar ben ik ontzettend trots op."

De vreugde bij Fulham en de teleurstelling bij Brentford na het laatste fluitsignaal. (Foto: Getty Images)

'Hebben ongelooflijke prestatie geleverd'

Brentford speelde in 1947 voor het laatst op het hoogste Engelse niveau, maar stevende dit seizoen verrassend af op rechtstreekse promotie naar de Premier League. Door nederlagen in de laatste twee duels waren de West-Londenaren echter veroordeeld tot de play-offs, en daarin moest ze voor uitgerekend rivaal Fulham buigen.

"Het gaat in het voetbal om de details en die waren ons dit seizoen niet goedgezind, zeker in de finale tegen Fulham niet. Dat briljante van Bryan was dinsdagavond het verschil tussen beide ploegen", erkende Frank, die desondanks een erg goed gevoel overhoudt aan het seizoen.

"We zijn erin geslaagd om de meeste goals te maken en, op één ploeg na, de minste treffers te incasseren. We zijn heel dicht bij de Premier League en dat is een ongelooflijke prestatie. Volgend seizoen hebben we nog steeds een sterke ploeg en dan zijn we er weer klaar voor."