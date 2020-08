Fulham-coach Scott Parker had dinsdagavond moeite om zijn emoties in bedwang te houden na de beslissende play-off tegen Brentford om een Premier League-ticket. 'The Cottagers' zegevierden met 2-1 in 'de wedstrijd van 180 miljoen euro' en keren na slechts één jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau.

Joe Bryan was in de verlenging goud waard voor Fulham met doelpunten in de 105e en 117e minuut. Brentford kwam pas diep in de blessuretijd van de tweede helft terug in de wedstrijd, maar Fulham hield stand op Wembley en mag zich komend seizoen weer een Premier League-club noemen.

"Ik ben erg emotioneel", begon coach Parker zijn verhaal bij Sky Sports. "Aan de degradatie van vorig seizoen hielden we flinke littekens over die niet zichtbaar waren voor de buitenwereld, maar we hebben wel veel teleurstellingen moeten incasseren. Daarom ben ik zo trots op deze ploeg."

In 2018 wist Fulham eveneens promotie naar de Premier League af te dwingen, maar het avontuur op het hoogste niveau duurde slechts één seizoen. De Londenaren hielden alleen Huddersfield Town onder zich en degradeerden rechtstreeks terug naar het Championship.

De vreugde was vanzelfsprekend groot bij Fulham na de promotie. (Foto: Pro Shots)

'Diepgewortelde problemen binnen de club'

Dit seizoen leek het er niet op dat het gekwetste Fulham zich eenvoudig terug naar de Premier League zou vechten. De ploeg van Parker liet vooral in het begin van het seizoen veel punten liggen, maar plaatste zich als nummer vier wel voor de play-offs en rekende daarin met achtereenvolgens Cardiff City en Brentford af.

"Dit seizoen had niet veel zwaarder gekund voor ons", erkende Parker. "Er was sprake van diepgewortelde problemen binnen de club, die volgden op de degradatie. Een jaar geleden zag ik bij de spelers niet de mindset die nodig is om dit team draaiende te houden, maar we hebben heel veel verbeterd. Daarom maakt het me zo trots dat ik tegen Brentford vanaf de zijlijn een echt team zag."

De pas 39-jarige Engelsman benadrukt nu al dat Fulham niet dezelfde fout zal maken als twee jaar geleden, toen de club in totaal meer dan 100 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers, die bijna allemaal hun belofte niet konden inlossen.

"Je kunt geen team bouwen door drastische veranderingen aan te brengen. Ik heb deze ploeg in de afgelopen vijftien maanden alleen maar zien verbeteren en ik ben blij met waar we nu staan. Natuurlijk hebben we wat versterkingen nodig, maar we hebben geleerd van de vorige keer", aldus Parker.