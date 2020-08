Fulham keert na een jaar terug in de Premier League. De club uit West-Londen was in de finale van de play-offs om promotie mede dankzij een bizar doelpunt met 2-1 te sterk voor Brentford.

Bij een 0-0-stand in de verlenging schoot linksback Joe Bryan de bal bij een vrije trap van grote afstand ineens op doel. Brentford-keeper David Raya liet zich verrassen in de korte hoek.

Vlak voor tijd zorgde Bryan uit een mooi uitgespeelde aanval ook voor de beslissing. Het tegendoelpunt van Henrik Dalsgaard kwam te laat om het nog spannend te maken op Wembley.

De overwinning betekent dat Fulham, dat afgelopen seizoen achter Leeds United, West Bromwich Albion en Brentford vierde werd in het Championship, na een jaar absentie terug is op het hoogste niveau. Eerder kwam de club tussen 2001 en 2014 uit in de Premier League.

Brentford hoopte voor het eerst in de historie in de Premier League te gaan spelen. De club van oud-Sparta Rotterdam-aanvaller Halil Dervisoglu werkte zich de laatste jaren op van het vierde naar het tweede niveau.

Als nummers een en twee van het Championship waren Leeds en West Bromwich al zeker van promotie. Bournemouth, Watford en Norwich City degradeerden uit de Premier League.

Het curieuze doelpunt van Fulham-verdediger Joe Bryan. (Foto: Pro Shots)