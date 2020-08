Dertien mensen bij Ajax zijn besmet geweest met het coronavirus, zo meldt De Telegraaf dinsdag. Het gaat om spelers en stafleden uit het eerste en tweede elftal van de club uit Amsterdam.

"Het klopt dat een aantal spelers en stafleden het coronavirus heeft gehad", zegt woordvoerder Miel Brinkhuis tegen de krant. Hij kan de aantallen niet bevestigen en gaat ook niet in op namen.

"Ik wil benadrukken dat er op dit moment niemand corona heeft en - behoudens André Onana, die lichte enkelklachten heeft - iedereen dinsdag op de training aanwezig was."

Bij de uitslag van testen die ongeveer negentig personen binnen Ajax in juni ondergingen, bleken dertien mensen antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed te hebben.

De Telegraaf schrijft verder dat onduidelijk is waar de besmettingen zijn opgelopen en dat geen van de besmette personen coronaklachten heeft gehad of ernstig ziek is geweest.

Ajax bereidt zich momenteel net als alle andere Eredivisie-clubs voor op de start van het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt zaterdag - zonder publiek - in de Johan Cruijff ArenA tegen RKC Waalwijk de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding.