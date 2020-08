Manchester City heeft dinsdag de transfer van Ferran Torres afgerond. De twintigjarige vleugelspeler van Valencia tekent voor vijf jaar bij de Engelse topclub.

Volgens diverse Engelse media betaalt City ruim 23 miljoen euro voor Torres, die in Valencia nog een contract voor een jaar had. Het transferbedrag kan via bonussen nog oplopen.

Torres doorliep de jeugdopleiding van Valencia en maakte eind 2017 zijn debuut in het eerste elftal. Dit seizoen beleefde de jeugdinternational van Spanje met 44 wedstrijden, zes goals en acht assists zijn doorbraak.

"Iedere speler wil in een aanvallende ploeg spelen en Manchester City is een van de meest aanvallende teams ter wereld. Ik hou van de speelstijl van manager Josep Guardiola, die bewezen heeft spelers beter te maken", aldus Torres op de site van City.

Torres is de eerste grote zomeraanwinst voor City, dat naar verluidt ook op het punt staat om Oranje-international Nathan Aké voor ongeveer 45 miljoen euro over te nemen van Bournemouth.