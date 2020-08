Bij de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam zijn zondag maximaal zevenduizend toeschouwers welkom. Het duel in De Kuip is voor de thuisclub een belangrijke test in aanloop naar het seizoen.

Feyenoord, dat benadrukt de richtlijnen te volgen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat bezoekers uit één huishouden en kinderen onder de achttien jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.

In aanloop naar de start van het Eredivisie-seizoen oefent Feyenoord volgende week zaterdag in eigen stadion ook nog tegen Twente. Vermoedelijk gelden dan dezelfde regels, al hangt het er ook vanaf hoe alles rond de wedstrijd tegen Sparta verloopt.

Langzaam maar zeker maken steeds meer Eredivisie-(top)clubs bekend wat de coronamaatregelen precies gaan inhouden voor de supporters. Zo liet PSV onlangs weten dat bij de eerste vier thuisduels in de Eredivisie steeds 6.500 fans welkom zijn.

Eerder op dinsdag meldde Ajax dat bij het oefenduel met RKC Waalwijk van zaterdag in de Johan Cruijff ArenA geen supporters welkom zijn. De gemeente Amsterdam heeft daar geen vergunning voor afgegeven.