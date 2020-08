FC Twente moet het weken doen zonder Kik Pierie. De van Ajax gehuurde verdediger heeft dinsdag tijdens de training een blessure opgelopen en staat weken aan de kant.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de twintigjarige Pierie mankeert en of de start van het Eredivisie-seizoen in gevaar komt voor de oud-speler van sc Heerenveen.

Pierie was een belangrijke aanwinst voor Twente, dat deze zomer ruim een elftal aan spelers zag vertrekken en druk bezig is met het samenstellen van een volwaardige selectie. Naast Pierie werden al vijf anderen vastgelegd.

Onder de nieuwe trainer Ron Jans - hij volgde Gonzalo García op - wordt in de komende weken geoefend tegen Fortuna Sittard, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Emmen. Op 12 september is Fortuna in Enschede de eerste tegenstander in de Eredivisie.

Pierie stapte vorig jaar zomer over van Heerenveen naar Ajax, waar hij zich niet in het eerste elftal wist te spelen. Wel kwam hij tot 22 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax.