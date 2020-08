ADO Den Haag heeft dinsdag voor de achtste keer deze zomer toegeslagen op de transfermarkt. De nummer zeventien van het afgelopen seizoen huurt rechtsback Andrei Ratiu met een optie tot koop van Villarreal.

De 22-jarige Ratiu, die ook als vleugelaanvaller kan spelen, is Roemeens jeugdinternational. Bij Villarreal, waar hij één keer in het eerste elftal speelde, heeft hij nog een contract tot medio 2022.

Volgens Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, betekent de komst van Ratiu dat de Hagenaars goed bezet zijn aan de rechterkant. "We zijn in de gelukkige omstandigheid om nu meerdere jonge, talentvolle rechtervleugelverdedigers aan boord te hebben", zegt de oud-Ajax-coach op de site van ADO.

"Na het vertrek van Dion Malone, die veel op de positie van rechtsachter gespeeld heeft, was een betere bezetting op deze plek gewenst. Het voordeel van Andrei is dat hij op meerdere linies aan de rechterkant kan spelen. Als hij als back speelt, is hij dan ook zeer offensief ingesteld."

Geen club in de Eredivisie legde zo veel spelers vast als ADO. Eerder werden keeper Luuk Koopmans, verdedigers Peet Bijen en Boy Kemper, middenvelders Kees de Boer en Emilio Estevez Tsai en aanvallers Amar Catic en Samy Bourard vastgelegd.