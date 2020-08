Stefan de Vrij is dinsdag gekozen als beste verdediger van het afgelopen Serie A-seizoen. De organisatie van de competitie baseerde zich bij de verkiezing op statistieken.

De 28-jarige De Vrij is al jaren basisspeler in Italië. In de zomer van 2014 verruilde hij Feyenoord voor Lazio en twee jaar geleden stapte hij over naar Internazionale, waar hij net als tijdens zijn periode in Rome onomstreden is.

In het afgelopen Serie A-seizoen kwam De Vrij tot 34 wedstrijden namens Inter, dat tweede werd achter Juventus. De 37-voudig Oranje-international kwam naast zijn verdedigende werk tot vier doelpunten en drie assists.

Ondanks zijn status in Italië moet De Vrij het in het Nederlands elftal doen met een reserverol. Bondscoach Ronald Koeman geeft in het centrum van de verdediging de voorkeur aan Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt.

De prijs voor beste keeper van het Serie A-seizoen ging naar Wojciech Szczesny van Juventus, Atalanta-aanvoerder Alejandro Gómez werd gekozen als beste middenvelder en Ciro Immobile (Lazio) krijgt de trofee voor beste spits.

Verder kent de organisatie van de Serie A de prijs voor grootste talent toe aan de twintigjarige middenvelder Dejan Kulusevski van Parma en is Paulo Dybala van Juventus uitgeroepen tot beste speler van het seizoen.