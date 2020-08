De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap in de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie is door de burgemeester van Deventer verboden. Hij kan de openbare orde niet garanderen.

De wedstrijd zou op 6 september worden gespeeld. Burgemeester Ron König kan vanwege de coronamaatregelen niet inschatten wat de supporters van beide ploegen op de dag van de wedstrijd gaan doen.

"We hebben de KNVB verzocht de wedstrijd later in het seizoen te plannen. Het ontbreekt ons aan ervaring met het spelen van competitiewedstrijden met de beperking van het aantal bezoekers tot zo'n zestienhonderd in plaats van tienduizend. We hebben geen idee hoe supporters daarmee omgaan", zegt König dinsdag tegen RTV Oost.

"De enige risicowedstrijd onder deze omstandigheden zo vroeg in het seizoen spelen is een te groot risico voor de openbare orde", vindt de burgemeester. "Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid op een wedstrijd als tegen De Graafschap."

De rivaliteit tussen de clubs uit Deventer en Doetinchem ontstond in 2016, toen supporters van De Graafschap na een verloren promotiewedstrijd spelers van Go Ahead op het veld aanvielen. In 2018 ontstonden er opnieuw rellen na een duel tussen de ploegen in Deventer. Toen kwamen fans van Go Ahead het veld op.