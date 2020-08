Iker Casillas heeft dinsdag definitief een punt achter zijn loopbaan gezet. De legendarische doelman, een van de beste keepers aller tijden, was al meer dan een jaar niet in actie gekomen.

De 39-jarige Casillas werd in mei 2019 getroffen door een hartaanval en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Zijn laatste officiële optreden was in april vorig jaar. De Spanjaard zinspeelde eerder dit jaar nog wel op een mogelijke rentree, maar hij zegt nu alsnog te stoppen.

"Het belangrijkste is het pad dat je aflegt en de mensen die je onderweg vergezellen, niet de bestemming. Maar ik denk dat ik zonder aarzelen kan zeggen dat ik het juiste pad heb bewandeld en dat ik mijn droombestemming heb bereikt. Bedankt", schrijft Casillas op Twitter bij zijn verklaring, waarin hij zijn afscheid aankondigt.

Het grootste gedeelte van zijn spelersloopbaan bracht Casillas door bij zijn jeugdclub Real Madrid, waar hij in zestien jaar liefst 725 officiële wedstrijden voor speelde. Met 'De Koninklijke' won de doelman onder meer drie keer de Champions League (2000, 2002, 2014) en veroverde hij vijf landstitels (2001, 2003, 2007, 2008 en 2012).

Casillas speler met meeste CL-optredens

In de zomer van 2015 koos Casillas voor een transfer naar FC Porto, waar hij in vier seizoenen 156 officiële duels keepte. In het seizoen 2017/2018 veroverde hij de landstitel met de Portugese topclub. Casillas is met 177 optredens nog altijd de speler met de meeste optredens in de Champions League.

Met het Spaanse elftal was Casillas eveneens zeer succesvol. De 167-voudig international kroonde zich in 2010 tot wereldkampioen met Spanje door het Nederlands elftal in de finale te verslaan. Casillas vertolkte daarin een hoofdrol door na rust met zijn teen een inzet van Arjen Robben tot corner te verwerken.

In 2008 en 2012 veroverde Casillas met Spanje ook de Europese titel. 'San Iker' speelde in juni 2016 zijn laatste interland voor de Spanjaarden. De laatste maanden was Casillas bezig om voorzitter van de Spaanse voetbalbond te worden, maar hij besloot zich in juni terug te trekken uit de strijd.