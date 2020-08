Björn Kuipers en Danny Makkelie hebben deze week wedstrijden in de achtste finales van de Europa League toegewezen gekregen. Kuipers krijgt de leiding over Sevilla-AS Roma en Makkelie is door de UEFA aangesteld voor het treffen tussen Bayer Leverkusen en Rangers FC.

Het oorspronkelijke tweeluik tussen Sevilla en AS Roma wordt over slechts één duel afgewerkt. De heenwedstrijd eerder dit jaar kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis en gezien het volle wedstrijdschema besloot de UEFA de ontmoeting over één wedstrijd te laten beslissen. Datzelfde geldt voor Internazionale-Getafe.

Die wedstrijden worden allebei in Duitsland gespeeld, zodat de clubs geen thuisvoordeel hebben. Kuipers wordt in Duisburg bijgestaan door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük is de vierde official en Pol van Boekel fungeert als VAR, geholpen door Dennis Higler.

De return tussen Bayer Leverkusen en Rangers wordt gewoon in het stadion van Leverkusen gespeeld. De ploeg van trainer Peter Bosz won in maart het eerste duel met de Schotten (1-3) en heeft dus een goede uitgangspositie.

Makkelie wordt in de BayArena gesteund door assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra. Bas Nijhuis is de vierde official en Jochem Kamphuis neemt de honneurs waar als videoscheidsrechter. Kevin Blom is de zogenoemde AVAR.

Kuipers en Makkelie floten onlangs nog wedstrijden in Griekenland om wedstrijdritme op te doen voor het restant van de Champions League en de Europa League. De twee Europese clubtoernooien worden deze maand in toernooivorm afgemaakt. Kuipers had zaterdag ook de leiding over het oefenduel FC Utrecht-AZ.

