Bij de oefenwedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk zijn zaterdag toch geen supporters welkom. De gemeente Amsterdam heeft geen vergunning afgegeven voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax deed op 15 juli een vergunningsaanvraag voor de oefenduels met RKC én FC Utrecht (13 augustus). De gemeente had maandagavond echter nog steeds geen formele toestemming gegeven en dus zien de Amsterdammers zich genoodzaakt de wedstrijd tegen RKC achter gesloten deuren te spelen.

In totaal zouden er negenduizend toeschouwers welkom zijn in de Johan Cruijff ArenA - ongeveer 17 procent van de totale capaciteit. Sinds deze zomer kunnen er 55.500 mensen terecht in het stadion, maar door de coronamaatregelen mag Ajax het stadion nog niet eens voor een kwart vullen.

Het is nog niet duidelijk of de oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht volgende week donderdag wel met publiek kan worden gespeeld. De Amsterdammers zullen opnieuw contact met de gemeente zoeken voor een vergunning.

De wedstrijd tegen RKC (aftrap 18.45 uur) van zaterdag is het eerste oefenduel van Ajax in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag begint de competitie op zondag 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.