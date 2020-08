Brentford-trainer Thomas Frank probeert zijn spelers in de underdogpositie te manoeuvreren voor de beladen play-off tegen rivaal Fulham in de strijd om een Premier League-ticket. Volgens de Deen moet zijn ploeg proberen 'de wedstrijd van 180 miljoen euro' dinsdagavond ontspannen in te gaan.

"We hebben alles te winnen en niks te verliezen, dat is belangrijk om te onthouden", zei Frank maandagavond op zijn vooruitblikkende persconferentie. "We spelen tegen een gedegradeerde Premier League-club die groter is dan Brentford. Dat zeg ik niet als onderdeel van een mentaal spelletje, dat is gewoon een feit."

"Fulham degradeerde vorig seizoen uit de Premier League, maar heeft het geld liggen als het misgaat. En ze hebben meer ervaring met zulke wedstrijden dan wij. Toch stonden we na 48 reguliere competitiewedstrijden op gelijke hoogte en hebben we ze twee keer verslagen. Dat geeft vertrouwen."

Brentford kwam in 1947 voor het laatst op het hoogste Engelse niveau uit en speelde dus überhaupt nog nooit in de Premier League. Het leek er lange tijd op dat de West-Londense club via de reguliere competitie rechtstreekse promotie zou afdwingen, maar Brentford verloor de laatste twee duels.

'Teleurstelling van competitieslot kan nuttig zijn'

Coach Frank hoopt dat die nederlagen tegen Barnsley en Swansea City in het Championship zijn ploeg extra motivatie geven voor de kraker tegen stadgenoot Fulham. "De teleurstelling van het competitieslot is een ervaring die ontzettend nuttig kan zijn voor ons. Hopelijk biedt die ons de helpende hand in de finale."

"In zo'n beslissende wedstrijd is het in ieder geval van belang dat de spelers zich puur focussen op hun taak en zich niet bezighouden met randzaken. Daar hebben we veel over gesproken. Het wordt een heel spannende wedstrijd die we met vertrouwen, maar ook enige bescheidenheid in moeten gaan."

De kraker tussen Brentford en Fulham op Wembley begint om 20.45 uur. Brentford en Fulham rekenden op weg naar de beslissende play-off al af met respectievelijk Swansea City en Cardiff City.