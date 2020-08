Memphis Depay merkt dat de spelers van Olympique Lyon erop gebrand zijn om zich deze maand te laten gelden in de Champions League. Het toernooiformat vanaf de kwartfinales geeft de Franse club extra motivatie in de return van vrijdag tegen Juventus.

Olympique Lyon won het eerste duel met Juventus in de achtste finales eind februari met 1-0, maar vanwege de coronacrisis kan de return in Turijn pas deze week worden gespeeld. De omstandigheden lijken nu wel in het voordeel van 'Juve', dat de laatste maanden in tegenstelling tot Lyon veel duels speelde en meer ritme heeft.

"De teamspirit bij ons in de eerste wedstrijd van het tweeluik was heel voor mooi voor mij om te zien als toeschouwer, maar maanden later is de situatie helemaal anders", benadrukt de van een zware knieblessure herstelde Memphis in een interview op de site van de UEFA.

"Juventus heeft meer duels gespeeld dan wij, dus de situatie is verre van normaal. Ze hebben bovendien enkele zeer ervaren spelers die weten hoe het is om zulke belangrijke wedstrijden te spelen en met die druk om te gaan. Bij ons is dat minder, maar we zijn gretig en zeker niet bang voor Juventus."

Memphis Depay maakte vrijdagavond in de finale van de Coupe de La Ligue zijn officiële rentree bij Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

'Met de nieuwe regels kan iedereen favoriet zijn'

Mocht Lyon erin slagen om stand te houden tegen het Juventus van Matthijs de Ligt, dan mag de ploeg naar Lissabon, waar de Champions League in toernooivorm wordt afgemaakt. Vanaf de kwartfinales worden de krachtmetingen tussen clubs beslist over één duel, wat de titelkansen voor de op papier kleinere clubs wat vergroot.

"Met de nieuwe regels kan iedereen favoriet zijn", beaamt Memphis. "Het zou voor ons heel veel waarde hebben om dat toernooi te bereiken. Na zo'n moeilijke periode zijn we weer bijeen gekomen om ons in korte tijd voor te bereiden op een heel belangrijke wedstrijd. We zouden echt een statement maken als we doorgaan."

De andere returns in de achtste finales zijn Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea en die wedstrijden worden eveneens deze week gespeeld. RB Leipzig, Atalanta, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

