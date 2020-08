Alle ploegen in de Champions League spelen vanaf deze week met de tekst Thank You op het shirt, uit respect voor alle zorgmedewerkers die zich tijdens de afgelopen maanden hebben ingezet tijdens de coronacrisis.

De actie wordt aangekondigd in een speciale video op Twitter, waarin aanvoerders van diverse Champions League-ploegen - onder anderen Memphis komt voorbij - de zorgmedewerkers bedanken.

Het Champions League-seizoen gaat vrijdag na een onderbreking van vijf maanden verder met de wedstrijden Juventus-Olympique Lyon en Manchester City-Real Madrid in de achtste finales. Zaterdag volgen Bayern München-Chelsea en FC Barcelona-Napoli.

De vier wedstrijden leveren de laatste vier kwartfinalisten op. Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Atlético Madrid zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

Alle kwart- en halve finales gaan net als de finale over één duel en worden tussen 12 en 23 augustus zonder publiek afgewerkt in Lissabon.