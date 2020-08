De coronacrisis blijft in verschillende Europese competities voor onrust zorgen. In Spanje heeft Espanyol maandag protest tegen degradatie aangetekend, terwijl KVC Westerlo in België via de rechter promotie wil afdwingen.

Espanyol, dat dit seizoen stijf onderaan eindigde in La Liga, vindt dat er vanwege de coronacrisis sprake is geweest van een oneerlijke strijd en vindt dat alle degradaties in het Spaanse profvoetbal moeten worden teruggedraaid.

De club wijst er onder meer op dat de wedstrijden zonder publiek een groot nadeel waren - Espanyol speelde sinds die maatregel vijf keer thuis tegen een concurrent - en dat een flink aantal spelers binnen de selectie COVID-19 heeft gehad.

Verder stipt Espanyol aan dat de promotie- en degradatiestrijd niet op alle niveaus gelijk is verlopen: op het tweede niveau moet de uitgestelde competitiewedstrijd Deportivo La Coruña-Fuenlabrada woensdag nog gespeeld worden.

Het duel kon niet doorgaan vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij Fuenlabrada, dat zich bij winst voor de play-offs om promotie plaatst. Deportivo degradeerde zonder te spelen, wil dat de laatste speelronde wordt overgespeeld en dreigt woensdag weg te blijven.

Ook Westerlo voelt zich benadeeld

Ook in het Belgische voetbal leidt de coronapandemie tot onrust. Waasland-Beveren vocht daar degradatie met succes aan - het leidde ertoe dat de Jupiler Pro League van zestien naar achttien clubs gaat - en nu is KVC Westerlo de volgende club die zich roert.

De club stond bovenaan op het tweede niveau op het moment dat het seizoen werd beëindigd en zag periodewinnaars OHL en Beerschot er vervolgens samen met Waasland-Beveren met promotie vandoor gaan.

Westerlo spant een kort geding aan tegen de Jupiler Pro League en voetbalbond KBVB en eist dat het begin van het nieuwe seizoen wordt uitgesteld tot er duidelijkheid is.

Zien we KVC Westerlo volgend seizoen terug op het hoogste Belgische niveau? (Foto: Pro Shots)