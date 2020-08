Roda JC heeft maandag de organisatie verder ingevuld met onder meer een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe raad van commissarissen (rvc). De club uit de Keuken Kampioen Divisie hoopt na roerige jaren de weg omhoog weer te vinden.

Martijn Wismans is per 1 november de algemeen directeur van Roda, terwijl Joop Janssen aan de slag gaat als voorzitter van de rvc, die verder bestaat uit Claudia Keuters, Robert-Jan Lambrichs, Ralph Bongaerts en René Trost.

Verder is er met Ritchie Bex een compliance officer aangesteld - hij gaat toetsen of de club een verantwoord financieel beleid voert - en zijn de aandelen van de club in handen van het stichtingsbestuur (Jos Som, Ed Koster, Frank Thuis en Hub Verhoef).

Roda vulde de belangrijke posities op een wat ongebruikelijke manier in: de Kerkradenaren, sinds mei in handen van een groep lokale ondernemers, plaatsten vacatures voor de functies op hun website.

"Na enkele moeizame jaren voel ik de nieuwe energie in dit prachtige stadion", zegt de nieuwe directeur Wismans op de site van Roda. "Samen met technisch directeur Jeffrey van As en iedereen binnen de Roda JC-familie gaan we hard aan de slag om de 'Trots van het Zuiden' weer te laten stralen."

Roda, dat in 2018 voor het laatst in de Eredivisie speelde, kwam de laatste jaren in handen van zakenmannen Aleksei Korotaev en Mauricio Garcia de la Vega. Dat leidde echter tot meer onrust in plaats van een betere financiële en sportieve positie.

Martijn Wismans, de nieuwe algemeen directeur van Roda JC, heeft veel ervaring op commercieel vlak. (Foto: Pro Shots)